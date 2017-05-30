В Багдаде произошел новый теракт: погибли 13 человек

Заминированный автомобиль взорвался в центре Багдада. В результате погибли 13 человек, еще 24 получили ранения. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на ABC.

Взрыв произошел возле популярного у горожан кафе. Теракт произошел в месяц Рамадан, когда в светлое время суток мусульмане постятся, и багдадские рестораны и кафе быстро заполняются вечером.

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Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Напомним, 26 мая боевики ИГИЛ открыли огонь по автобусу с коптскими христианами в Египте. Погибли по меньшей мере 23 человека и еще 25 были ранены.