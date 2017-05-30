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Главная » Мир » МИД Германии: Действия Трампа противоречат интересам Евросоюза

МИД Германии: Действия Трампа противоречат интересам Евросоюза

МИД Германии: Действия Трампа противоречат интересам Евросоюза
Зигмар Габриэль / Фото: nahnews.com.ua

Президент США ускоряет климатические изменения, продает больше оружия в зоны конфликта и не хочет политически решать религиозные конфликты

30.05.17 53
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Действия президента США Дональда Трампа ослабляют Запад, а правительство США действует против интересов Европейского Союза. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, сообщает Европейская правда со ссылкой на CNN.

"Любой, кто ускоряет климатические изменения, ослабляя экологическую защиту, кто продает больше оружия в зоны конфликта, и тот, кто не хочет политически решать религиозные конфликты, ставит мир в Европе под угрозу", - сказал Габриэль.

Министр считает, что недальновидная политика американского правительства противоречит интересам Европейского Союза.

"Администрация Трамп хочет разорвать климатическое соглашение, хочет усилить военные действия в кризисных регионах и запретить людям из определенных религиозных кругов въезд в США. Если европейцы не выступят решительно против этого, то миграционный поток в Европу будет продолжать расти", - сказал он.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель по итогам саммита "Большой семерки" заявила, что прошли времена, когда можно было полностью положиться на США.

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