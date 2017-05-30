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Главная » Мир » В России открыли еще три уголовных дела против украинских военных

В России открыли еще три уголовных дела против украинских военных

В России открыли еще три уголовных дела против украинских военных
Фото: vedomosti.ru

Страна-агрессор обвиняет ВСУ в обстрелах мирных жителей Донбасса

30.05.17 1748
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Следственный комитет Российской Федерации возбудил три дела о применении запрещенных методов войны в Украине за якобы артобстрелы населенных пунктов. Об этом сообщается на сайте Следкома РФ.

По версии следствия, 22 и 24  мая 2017 года военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины произвели артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в поселке Гольмовском Никитовского района Горловки, поселке Яковлевка Ясиноватского района Донецкой области и микрорайоне Трудовском Петровского района Донецка.

"В результате обстрелов получили ранение пять местных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте", – отметила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Напомним, Следственный комитет Российской Федерации регулярно возбуждает уголовные дела против украинских военнослужащих, обвиняя их в использовании запрещенных методов войны и задержаниях российских "волонтеров" и журналистов. 

Так, 12 мая Следком РФ открыл уголовное производство против бойцов ВСУ и Нацгвардии, обвинив  их в артиллерийских обстрелах объектов гражданской инфраструктуры в селе Яковлевка Ясиноватовского района, в Ясиноватой, Докучаевске и в Петровском районе Донецк в период с 1 по 5 мая 2017 года.

7 апреля Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по фактам "похищения" украинскими силовиками российских "волонтеров" в Донбассе.

При этом в России, которая активно поддерживает боевиков в Донбассе, продолжают игнорировать факты нарушения режима прекращения огня и непрекращающиеся обстрелы жилых кварталов незаконными вооруженными формированиями.

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