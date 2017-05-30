Бывший панамский диктатор Норьега умер в тюрьме

В 1989 году Мануэля Норьегу приговорили к 40 годам лишения свободы

Бывший диктатор Панамы Мануэль Норьега скончался в тюрьме в возрасте 83 лет. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал нынешний президент страны Хуан Карлос Варелы.

"Смерть Мануэля Норьеги закрывает целую главу в истории нашей страны. Его дочери заслуживают того, чтобы похороны прошли мирно", - сообщил Варелы.

Muerte de Manuel A. Noriega cierra un capítulo de nuestra historia; sus hijas y sus familiares merecen un sepelio en paz. — Juan Carlos Varela (@JC_Varela) 30 мая 2017 г.

В марте этого года экс-диктатору была сделана операция из-за опухоли в мозге, после которой возникли осложнения, из-за который Норьега впал в кому.

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Напомним, Мануэль Норьега де-факто руководил Панамой в 1983–​1989 годах. Не занимая никаких официальных должностей, он осуществлял управление страной. Во время своего правления Норьега активно сотрудничал с ЦРУ.

В 1989 году США обвинили Норьегу в организации торговли наркотиками. В результате военного вторжения американской армии он был арестован и приговорен к 40 годам лишения свободы.

В 2011 году экс-диктатора выдали Панаме, где он провел последние годы своей жизни в тюрьме.