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Главная » Мир » В ПАСЕ выбрали расследователей коррупции в ассамблее

В ПАСЕ выбрали расследователей коррупции в ассамблее

В ПАСЕ выбрали расследователей коррупции в ассамблее
Зал заседаний ПАСЕ / Фото: assembly.coe.int

Кандидатуры должны быть утверждены 26 июня в Страсбурге

30.05.17 20
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Руководство Парламентской ассамблеи Совета Европы обнародовало решение о составе независимого органа, который будет расследовать обвинения в коррупции в адрес членов ПАСЕ. Об этом объявил 30 мая на заседании постоянного комитета ПАСЕ президент ассамблеи Педро Аграмунт, передает Европейская правда.

"Бюро в понедельник приняло решение о составе независимого следственного органа. В него войдут сэр Николас Братца из Великобритании, Жан-Луи Брурье из Франции и Элизабет Фура из Швеции", – заявил Аграмунт.

Решение руководства ассамблеи должно быть утверждено 26 июня в Страсбурге. "Этот состав будет одобрен ассамблеей во время открытия следующей сессии ПАСЕ", – сообщил Аграмунт.

Николас Братца (Nicolas Bratza) – бывший президент Европейского суда по правам человека, который уже принимал участие в рассмотрении украинских вопросов. В частности, он возглавлял Международную совещательную группу, которая оценивала расследование событий на Майдане и трагедии в Одессе.

Жан-Луи Брурье (Jean-Louis Bruguière) – французский судья в отставке, который специализировался, в частности, на расследовании обвинений в терроризме, тесно сотрудничает с Советом Европы в качестве эксперта.

Элизабет Фура (Elisabet Fura) – бывший судья ЕСПЧ, с 2012 года – парламентский омбудсмен (ответственная за мониторинг работы парламента).

Напомним, именно в адрес Аграмунта звучат обвинения в причастности к коррупции в ПАСЕ. В апреле было объявлено о политической договоренности о его отставке, однако Аграмунт до сих пор остается в должности президента ПАСЕ.

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