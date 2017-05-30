ЕСПЧ оштрафовал Россию за фальсификации на выборах в Госдуму

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобы нескольких жителей города Санкт-Петербург, которые пожаловались на фальсификации на выборах в Государственную думу в декабре 2011 года. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Несколько жителей Санкт-Петербурга подали жалобу, в которой оспорили результаты выборов 2011 года. В частности речь шла о нарушении права на свободные выборы и эффективную правовую защиту", - говорится в сообщении.

Авторы жалобы подчеркнули, что все попытки расследовать фальсификации были неудачными: прокуратура и Следком РФ отказывали в возбуждении уголовного дела. Суд учел тот факт, что многочисленные нарушения на выборах 2011 года были зафиксированы наблюдателями ОБСЕ.

Жалобы четырех истцов были удовлетворены, а каждому из них государство теперь должно выплатить по 7,5 тыс. евро. Еще 8 тыс. евро истцы должны получить в качестве компенсации за судебные издержки. Таким образом, итоговая сумма выплат составляет 38 тыс. евро.

Ранее Европейский суд по правам человека в Страсбурге присудил россиянам Александру Олисову, Никите Данишкину и Юрию Зонтову, пожаловавшимся на пытки в полиции, компенсацию в размере 95 тыс. евро.