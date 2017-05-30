США активизируют воздушные удары, чтобы уничтожить ИГИЛ, – глава Пентагона

Президент США предоставил министерству обороны больше полномочий по контролю над военными операциями против "Исламского государства"

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США "ускорят темпы" в борьбе с террористической организацией "Исламское государство". Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Independent.

Мэттис сказал, что президент США Дональд Трамп предоставил Пентагону больше полномочий по контролю над военными операциями против ИГИЛ.

"Наверное, самое главное, что мы делаем сейчас, это ускорение боевых действий. Мы ускоряем темп борьбы. Мы собираемся уничтожить убеждение террористов, что они неуязвимы, что они могут существовать, что они могут посылать людей в Стамбул, Бельгию, Великобританию и убивать людей безнаказанно ", – сказал Мэттис.

Он добавил, что американские силы, действующие в Сирии и Ираке, делают все возможное, чтобы избежать потерь среди мирного населения, но "гражданских потерь в такой ситуации фактически невозможно избежать".