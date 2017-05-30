1 июня суд Москвы вынесет приговор директору Библиотеки украинской литературы

Наталью Шарину обвиняют в распространении "экстремистской литературы" и "разжигании ненависти и вражды"

Мещанский районный суд Москвы 1 июня огласит приговор директору Библиотеки украинской литературы в Москве Наталье Шариной.

Об этом сообщил адвокат Шариной Иван Павлов.

"Приговор будет оглашен 1 июня в 11.00", - сказал Павлов.

По его словам, то, что гособвинитель попросил для Шариной пять лет условно, свидетельствует о том, что прокуратура "не хочет крови", и за это "ее можно поблагодарить".

Он напомнил, что Шарина обвиняется в экстремизме и растрате, добавив, что в ходе изучения материалов дела у суда была возможность убедиться в отсутствии состава преступления.

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Напомним, Шарина находится под домашним арестом с 30 октября 2015 года. Она обвиняется по ст. 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере").

28 октября 2015 года в Библиотеке украинской литературы в Москве прошел обыск, в ходе которого следователи якобы обнаружили экстремистскую литературу. В отношении директора библиотеки Натальи Шариной было заведено уголовное дело. Шарина отвергает все обвинения. Правозащитный центр "Мемориал" признал ее политзаключенной.