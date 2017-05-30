Аграмунт еще поруководит ПАСЕ

Руководство Парламентской ассамблеи Совета Европы достигло новой договоренности с президентом ПАСЕ Педро Аграмунтом об условиях его дальнейшей работы во главе ассамблеи.

Об этом заявил руководитель британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл (группа консерваторов), который временно исполнял обязанности председателя.

Гейл сообщил, что он публично объявит о договоренности - "для тех, кто не участвовал в дискуссии в понедельник". По его словам, ключевая дискуссия по этому поводу состоялась в понедельник на заседании президентского комитета - высшего руководящего органа ПАСЕ.

"Президентский комитет потратил немало времени на дискуссию о ситуации после объявления недоверия президенту ассамблеи Педро Аграмунту", - заявил он.

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По словам Гейла, в итоге была достигнута политическая договоренность о том, что судьбу президентства Аграмунта определит группа Европейской народной партии (ЕНП) в ПАСЕ во время очередной встречи ассамблеи, которая начнется 26 июня.

"Если ЕНП проголосует в его поддержку - он останется президентом, если же ЕНП решит выразить недоверие - он уйдет, а группа предложит замену на остаток сессии (до конца 2017 года)", - изложил содержание договоренности британский депутат.

Он также отметил, что договоренность включала действия Аграмунта во время первой части заседания постоянного комитета ПАСЕ во вторник, и президент ассамблеи придерживался ее. "Достигнута договоренность, что Аграмунт председательствует на первой, официальной части, и уйдет перед второй, он так и сделал", - отметил Роджер Гейл.

Напомним, в апреле, после поездки Аграмунта в Сирию в составе делегации российских парламентариев, уже была достигнута договоренность об отставке президента ПАСЕ. Однако в конце концов договоренность не была соблюдена. Председатель ассамблеи не объявил о дате своей отставки, а лишь выразил готовность уйти с должности, а 29 мая - приехал в Прагу для председательствования на заседании Бюро ПАСЕ.

В марте президент ПАСЕ Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ начали требовать его отставки. Сам Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была "ошибкой" и извинился.

