Российская Федерация тайно финансирует антиевропейских политиков в Восточной Европе, чтобы подорвать политические устои и ценности континента. Об этом свидетельствует расследование The New York Times, передает РБК-Украина.

Издание провело собственное расследование о финансировании и вербовке маргинальных политиков и антиевропейских активистов в Восточной Европе, которые продвигают пропагандистские идеи России и организуют антиукраинские митинги.

NYT удалось выйти на чешского активиста Ладислава Кащука, который через социальную сеть Facebook начал сотрудничать с российским писателем-националистом Александром Усовским.

Указано, что Кащук получал деньги из Москвы, на которые организовывал уличные акции протеста. Впервые мужчина получил 300 евро, на которые купил флаги и необходимую атрибутику для демонстраций против НАТО и прозападного правительства в Украине.

Впоследствии он начал получать по 500 евро в месяц, за которые купил видеокамеру, чтобы снимать и выкладывать в сети пропагандистские видео.

Издание сообщает, что об их сотрудничестве стало известно из переписки по электронной почте и через соцсети, которые позже разоблачили украинские хакеры. Это позволило узнать главные основы пророссийского влияния через антиевропейских активистов в Польше, Чехии, Словакии и Венгрии.

Издание выяснило, что деньги Усовский получал от российских олигархов и представителей власти РФ, которые попали под санкции Европы.

Также в материале говорится о связи Усовского с российским олигархом Константином Малафеевым, который на протяжении длительного времени спонсировал писателя и его агентов. Однако впоследствии между ними возникли разногласия: Усовский потребовал больше денег и начал предлагать более амбициозные идеи.

По данным издания, кроме Усовского в России есть еще много других людей, которые так же активно вербуют иностранных активистов и пророссийских политиков за деньги.