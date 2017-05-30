Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В России собрали "унизительную информацию" о Трампе, – СМИ

В России собрали "унизительную информацию" о Трампе, – СМИ

В России собрали "унизительную информацию" о Трампе, – СМИ
Дональд Трамп / Фото: theodysseyonline.com

Не исключено, что россияне блефуют

30.05.17 706
100

В 2016 году российские чиновники обсуждали наличие у них потенциально "унизительной" информации о бывшем тогда кандидатом в президенты США Дональде Трампе и некоторых из его главных помощников. 

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух бывших чиновников разведки, а также источник в Конгрессе, передает УНИАН.

По словам одного из источников, полученная информация носит финансовый характер. Он отметил, что разговор был посвящен тому, есть ли у России рычаги давления на ближайшее окружение Трампа.

При этом источники, ознакомленные с сообщениями, предоставленными американской разведкой, отмечают, что в РФ, возможно, преувеличивали свое влияние, или же это было частью дезинформационной кампании, которую вели россияне во время выборов 2016 года.

Пресс-секретарь Белого дома назвал новую информацию о связях Трампа с Россией "еще одним раундом ложных и непроверенных заявлений, сделанных анонимными источниками, чтобы очернить президента". Он также указал, что доходы президента США в течение последних десяти лет показывают, что он не имел практически никаких финансовых связей с РФ.

В ФБР отказались комментировать эту историю. 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Россия тайно финансирует политиков Восточной Европы, – СМИСША активизируют воздушные удары, чтобы уничтожить ИГИЛ, – глава ПентагонаРоссия обвинила ЕС в "визовом геноциде" крымчан

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Человек системы. Глава Нацполиции Сергей Князев о том, как избавиться от титушек и кто победит янтарную мафию 6270
  2. Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из Николаева 3830
  3. Манчестер: идеальный теракт. Как те, кому жить надоело, убивают тех, кто любит жизнь 3402
  4. Говорить как есть. Генерал Ричард Ширрефф о том, почему Украине пора признать АТО войной 7233
  5. Отцы и дети. Почему Петру Алексеевичу вряд ли удастся стать украинским Петром І 3537
  6. Больной вопрос. Какими бывают больницы, дружелюбные к детям 1307
  7. Вспомнить, чтобы выжить. Зачем задавать себе вопрос "кто я?" 1997
  8. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 9906
  9. Моё детство было встречей со смертью. Я жил среди трупов, — Кшиштоф Занусси 3466
  10. Приехали. Как группам из Крыма и Донбасса живётся после переезда в Киев 3935
  1. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 5726 / 8424
  2. Семья будущего. 6 сценариев того, какой будет семья через 50 лет 4729 / 5418
  3. Матиос в ответ на обвинения Горбатюка перешел на личности 3831 / 4324
  4. Около 70 тысяч бывших бойцов АТО имеют синдром ПТСР 3591 / 3990
  5. Макрон сдержанно встретил Путина в Париже 2891 / 3125
  6. Россия обвинила ЕС в "визовом геноциде" крымчан 2841 / 3346
  7. Розенко заявил о недоработках в проекте пенсионной реформы 2658 / 2780
  8. Макрон поделился впечатлениями от разговора с Путиным: Нас разделяют общие противоречия 2227 / 2492
  9. Педофила, которого обвиняют в развращении двойняшек, поймали в Киеве 1771 / 2021
  10. Эпоха постневинности. Как Россия идет к новому варварству 1767 / 2010
  1. Эпоха постневинности. Как Россия идет к новому варварству 39 / 2010
  2. За миг до разрыва. Кто и как раскалывает Украину 33 / 8424
  3. Проект о туризме открыл 12 вакансий путешественника с зарплатой 2,5 тысячи евро в месяц 18 / 1912
  4. Матиос в ответ на обвинения Горбатюка перешел на личности 14 / 4324
  5. Семья будущего. 6 сценариев того, какой будет семья через 50 лет 14 / 5418
  6. Восемь пуль. Как и зачем советская карательная система убила Симона Петлюру 9 / 9906
  7. У журналистов из РФ перед встречей Макрона и Путина сгорели ноутбуки 6 / 1387
  8. Розенко заявил о недоработках в проекте пенсионной реформы 6 / 2780
  9. Семь жизней. Как американская семья усыновила семерых детей с Донбасса и из Николаева 6 / 3830
  10. Однажды в Америке. О чём знаменитый биограф Стивен Найфи рассказал "случайному попутчику" 6 / 948
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.