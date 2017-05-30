Меркель: Европа должна вмешиваться в международные дела

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала Евросоюз к большей самостоятельности на мировой арене. Европейцы, по словам главы немецкого правительства, должны "сами взять в руки" свою судьбу, передает Deutsche Welle.
"Европа должна быть игроком, который также вмешивается в дела на международном уровне", – заявила Меркель 30 мая после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Канцлер Германии подчеркнула, что традиционные связи с США имеют исключительное значение, "но мы являемся частью глобального мира", и поэтому Европа, в частности, Германия должна углублять отношения с такими странами, как Индия и Китай.
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Меркель и Моди договорились о бюджете программ развития в размере одного миллиарда евро ежегодно. Эти средства привлекут в таких сферах, как возобновляемые источники энергии и развитие "умных городов".
Меркель подчеркнула, что Германия хотела бы поддержать Индию в соблюдении требований Парижского климатического соглашения.
"Индия очень интенсивно воплощает договоренности", – отметила Меркель.
Канцлер подчеркнула, что развитие отношений с Индией не будет означать свертывания трансатлантического сотрудничества.