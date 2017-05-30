После встречи с Путиным Макрон демонстративно встретился с сирийской оппозицией

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с руководителями сирийской оппозиции, выразив им поддержку.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на сайт Елисейского дворца.
Эту встречу он провел на следующий день после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, ключевым сторонником президента Сирии Башара Асада.
Встреча, которая не была анонсирована заранее, прошла в Париже.
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В заявлении администрации президента говорится, что Макрон заявил о своей личной поддержке сирийской оппозиции.
Переговоры прошли с членами Высшего комитета по переговорам (ВКП) сирийской оппозиции, на которых присутствовал и его глава Рияд Хиджаб.
Напомним, в декабре 2016 года экс-президент Франции Франсуа Олланд также заявил, что Париж выражает поддержку сирийской оппозиции.