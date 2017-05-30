В Индии зафиксированы первые случаи инфицирования вирусом Зика, - ВОЗ

Никакой опасности для мирового здравоохранения якобы нет

Всемирная организация здравоохранения заявила о выявлении в Индии первых трех случаев инфицирования вирусом Зика.

В организации настаивают: для предотвращения распространения вируса необходимо принять жесткие меры безопасности.

Об этом пишет The Times of India, передают СМИ.

Все подтвержденные случаи вируса Зика зафиксированы на территории западного штата Гуджарат в феврале и ноябре прошлого года, а также в январе 2017 года.

По словам министра здравоохранения Индии, в штате принят стандартный протокол действий.

В ВОЗ подчеркнули, что никакой опасности для мирового здравоохранения нет, однако необходимо учитывать возможность возникновения новых случаев инфицирования вирусом Зика.

Хотя вирус Зика традиционно циркулирует в азиатском регионе, в последнее время общественность крайне настороженно относится к возможности его распространения.

Как показала вспышка вируса Зика в Бразилии, в случае инфицирования беременной женщины данным вирусом резко повышается вероятность рождения ребенка с микроцефалией.

