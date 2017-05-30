Количество жертв теракта в Багдаде возросло до 27

Во время двух взрывов также пострадали более сотни человек

Число жертв в результате серии взрывов в центре иракского Багдада возросло до 27.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Представители минздрава Ирака отметили, что во время двух взрывов также пострадали более сотни человек.

Первый взрыв произошел рядом с популярным магазином мороженого, а второй вблизи одного из основных багдадских мостов.

Ответственность за взрывы в центре Багдада взял на себя ИГИЛ.

Напомним, 352 мирных жителя погибли в Ираке и Сирии от ударов коалиции США.