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Главная » Мир » Российских военных обяжут отчитываться о постах в соцсетях

Российских военных обяжут отчитываться о постах в соцсетях

Российских военных обяжут отчитываться о постах в соцсетях
Иллюстративное фото

Соответствующее постановление появилось на правительственном портале нормативно-правовых актов

 

30.05.17 168
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Минобороны РФ решило обязать военнослужащих отчитываться о своей активности в социальных сетях.

Соответствующее постановление появилось на правительственном портале нормативно-правовых актов.

Об этом сообщают российские СМИ.

Сам документ пока отсутствует в открытом доступе. Опубликовано лишь уведомление о начале разработки документа. 

Данное постановление касается органов военного управления, соединений, воинских частей, Вооруженных сил России, военных комиссариатов.

Напомним, в России открыли еще три уголовных дела против украинских военных.

 

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