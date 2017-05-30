Российских военных обяжут отчитываться о постах в соцсетях

Минобороны РФ решило обязать военнослужащих отчитываться о своей активности в социальных сетях.
Соответствующее постановление появилось на правительственном портале нормативно-правовых актов.
Об этом сообщают российские СМИ.
Сам документ пока отсутствует в открытом доступе. Опубликовано лишь уведомление о начале разработки документа.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Эпоха постневинности. Как Россия идет к новому варварству
Данное постановление касается органов военного управления, соединений, воинских частей, Вооруженных сил России, военных комиссариатов.
Напомним, в России открыли еще три уголовных дела против украинских военных.