Пострадали более 60 человек

В столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв. По предварительной информации он произошел в центральной части города недалеко от иностранных посольств и президентского дворца. Об этом информирует Русская служба BBC.

"Это был начиненный взрывчаткой автомобиль возле немецкого посольства, однако рядом есть и другие важные учреждения. Сложно сказать, что было целью (нападения, - ред.), - сообщил представитель кабульской полиции.

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По данным министерства здравоохранения, более 60 раненых, большинство их которых мирные жители, отправлены в больницы.

Взрыв был такой мощности, что повредил дома на расстоянии нескольких сотен метров.

Центральная площадь города оцеплена полицией.

#BREAKING: Massive car explosion on the gate of the German mission in #Kabul, in the diplomat area, 60 injured.pic.twitter.com/umN9UtMl8Y — Aüd™ (@CodeAud) 31 мая 2017 г.

Напомни, 30 мая в столице Ирака Багдаде произошло два теракта. Погибли по меньшей мере 20 человек.