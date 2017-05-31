Путин заявил, что ничего особенного от победы Трампа на выборах мы не ждал

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не испытывала особых ожиданий от победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Кроме того, Москва понимает, что в Вашингтоне продолжается внутриполитическая борьба, которая мешает налаживать отношения. Об этом Путин сказал в интервью газете Le Figaro, передает 112 Украина.

"Мы ничего и не ждали, ничего особенного (от администрации Трампа, - ред.). Разумеется, мы слышали в ходе предвыборной кампании намерения уже избранного и вступившего в должность президента Соединенных Штатов господина Трампа о его желании нормализовать российско-американские отношения. Он говорил о том, что уже хуже некуда, мы это хорошо помним", - говорится в заявлении.

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Путин добавил, что внутриполитическая ситуация в Штатах складывается таким образом, что люди, которые проиграли выборы, никак не хотят с этим смириться и самым активным образом во внутриполитической борьбе используют антироссийскую карту под надуманными предлогами.

"Поэтому мы никуда не спешим, мы готовы ждать, но очень рассчитываем и надеемся на то, что нормализация российско-американских отношений когда-то произойдет", - подчеркнул Путин.

Напомним, газета The Washington Post сообщила, что Вашингтон намерен перезапустить диалог с РФ по Украине. Эта идея якобы лично курируется госсекретарем Рексом Тиллерсоном. В МИД РФ заявили, что Россия готова начать двусторонние переговоры с США по урегулированию конфликта в Украине после того, как в Госдепартаменте назначат нового куратора по этому вопросу.