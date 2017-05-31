ООН: Йемен находится на грани гуманитарной катастрофы

Йемен оказался на грани полного социального, экономического и организационно-правового краха. Об этом заявил заместитель генерального секретаря Организации объединенных наций (ООН) по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен, передает Русская служба BBC.

"Жители Йемена испытывают лишения и болезни, гибнут, в то время как весь мир на это просто взирает. Кризис там не приближается, он уже разразился - на наших глазах", - заявил О'Брайен.

По данным ООН, около 7 млн жителей Йемена находятся на грани голода. Кроме того, в стране ухудшилась ситуация с эпидемией холеры. За полгода по прогнозам ООН число больных может достичь 200 тыс.

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В результате непрекращающегося конфликта в Йемене лишь за последние 2 года погибли более 8 тыс. человек, около 45 тыс. - ранены. В гуманитарной помощи нуждаются около 19 млн жителей Йемена, а инфраструктура страны практически разрушена.

Напомним, по подсчетам Норвежского совета по делам беженцев и Центра мониторинга внутренних перемещений, войны, насилие и природные катастрофы вынудили в 2016 году стать беженцами внутри своих стран почти 31 миллион человек.