СМИ: В результате теракта в Кабуле погибли 90 человек

В результате взрыва у посольства Германии в Кабуле погибли 90 человек, еще 380 - получили ранения. Об этом сообщает Pajhwok Afghan News в Twitter со ссылкой на источники в сфере здравоохранения и безопасности.

Также, по информации агентства, в результате взрыва были уничтожены и повреждены около 50 автомобилей.

Update: 90 killed and 380 wounded in #kabulblast . Health and security sources.#AFG — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 31 мая 2017 г.

Напомним, утром 31 мая террорист-смертник подорвал себя в заминированном автомобиле неподалеку от посольства Германии в столице Афганистана в Кабуле.