Пуски прошли из акватории в восточной части Средиземного моря

Российские военные сообщили о пуске четырех крылатых ракет по объектам "Исламского государства" в Сирии. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Independent.

В минобороны России заявили, что фрегат "Адмирал Эссен" и подлодка "Краснодар" атаковали крылатыми ракетами "Калибр" объекты ИГИЛ в районе Пальмиры.

Пуски прошли из акватории в восточной части Средиземного моря, все четыре ракеты успешно поразили цели. При этом "Краснодар" выполнила пуски из подводного положения.

В минобороны РФ также подчеркнули, что своевременно проинформировали об ударе командования США, Турции и Израиля.

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Напомним, 11 декабря боевики ИГИЛ снова захватили древний сирийский город Пальмира, несмотря на удары российской авиации и войск сирийского правительства. Город Пальмира был отбит у боевиков ИГИЛ в марте прошлого года войсками сирийского правительства при поддержке российской авиации.