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Смертник в одиночку готовился к взрыву в Манчестере

Смертник в одиночку готовился к взрыву в Манчестере
Салман Абеди / Фото: полиция Манчестера

При этом он мог быть членом подпольной сети

31.05.17 28
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Манчестерский смертник Салман Абеди самостоятельно купил большинство компонентов для создания бомбы. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на заявление полиции.

Основную подготовку он осуществил самостоятельно, в течение четырех дней перед нападением, заявил представитель контртеррористического подразделения Русс Джексон.

Однако полиция до сих пор не исключает, что Абеди был частью подпольной сети.

Три человека, арестованных после нападения, 30 мая были отпущены без предъявления обвинений.

Полицейские в настоящее время пытаются отследить последние перемещения Абеди – с того момента как он вернулся из Ливии 18 мая и до взрыва в концертном зале в Манчестере 22 мая.

Они изучают камеры наблюдения, а также его контакты с другими людьми и телефонные звонки.

"Наше расследование показывает, что Абеди самостоятельно купил большую часть компонентов для бомбы, и становится очевидным, что большая часть перемещений и действий осуществлялась им в одиночку в течение четырех дней между его приездом и совершением этого ужасного нападения", – заявил Джексон.

Тем не менее жизненно важно, чтобы полиция точно удостоверилась, что он не входил в преступную сеть, и, кроме того, несколько вещей в его поведении требуют изучения, добавил представитель полиции.

Среди прочего, полиция хочет выяснить, почему Абеди возвращался в один и тот же район города (Уимслоу-Роуд), и найти его синий чемодан, который он брал с собой.

Напомним, еще неделю назад полиция с уверенностью заявляла, что взрыв в концертном зале в Манчестере был организован группой лиц. Перед этим министр внутренних дел Эмбер Радд заявляла, что нападение в Манчестере было более проработанным, нежели другие атаки, с которыми сталкивались власти.

Теракт, который устроил Абеди на "Манчестер-арене" 22 мая, унес жизни 22 человек, десятки людей получили ранения.

Он стал третьим по количеству жертв в истории Британии. Больше людей погибло только в июле 2005 года во время взрывов в лондонском метро – 52 человека, и в катастрофе Boeing 747 над Локерби – бомба, взорванная в самолете, унесла жизни 270 человек.

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