США продолжат поддерживать проект "Южный газовый коридор", – Трамп

"Южный газовый коридор" включает в себя три газопровода и оценивается примерно в $40 млрд

США остаются приверженными реализации "Южного газового коридора" (ЮГК). Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем обращении участникам международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия-2017" в Баку, передает портал Vesti.az.

Ежегодная международная выставка и конференция Caspian Oil & Gas-2017 и VII Каспийская международная выставка Caspian Power-2017 открылась в Баку 31 мая, на эти мероприятия в столице Азербайджана собрались более 400 делегатов от 289 компаний из 30 стран мира.

Проект ЮГК предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу. На первоначальном этапе в качестве основного ресурса для ЮГК рассматривается газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шах-Дениз". В дальнейшем к проекту могут быть подключены другие источники.

"Я очень ценю партнерские отношения с Азербайджаном и ожидаю их развития. США остаются приверженными реализации "Южного газового коридора". Я очень ценю значимую роль Азербайджана в поддержании усилий по энергетической безопасности. Я выражаю готовность к сотрудничеству с вами. США также привержены мирному урегулированию карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ", – говорится в послании Трампа.

По данным Natural Gas Europe, стоимость ЮГК составляет около $40 млрд, включая $9,3 млрд на проект Трансанатолийского трубопровода (TANAP), $6 млрд – на проект Трансадриатического трубопровода (TAP), $23,8 млрд – на вторую стадию разработки "Шах-Дениза" и расширение Южнокавказского газопровода.