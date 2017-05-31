Минэкономразвития РФ: Ближайшие 20 лет пенсии в России расти не будут

Пенсионный возраст предлагают повысить до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин

Минэкономразвития Российской Федерации в целевом варианте макропрогноза до 2035 года ожидает почти нулевой реальный рост пенсий. Об этом сообщают российские "Ведомости".

В прогнозе говорится, что до 2022 года пенсии в реальном выражении будут сокращаться. Возобновление их роста ожидается лишь в 2024 году.

К 2035 году ожидается рост пенсий до 2,5 %, при этом они окажутся ниже уровня 2013 года на 4%.

В пересчете на сегодняшние рубли средняя страховая пенсия в 2035 году составит чуть более 13 тыс. рублей, а пенсия неработающего пенсионера — около 15,5 тыс. рублей. Индексация пенсий работающим пенсионерам в прогнозе до 2035 года не предусмотрена.

В прогноз Минэкономразвития также заложено повышение пенсионного возраста в РФ — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Такая мера, ожидает ведомство, приведет к сокращению числа пенсионеров к 2035 году на 23 %, или на 7 млн человек, по сравнению с 2017 годом. При этом соотношение пенсии и зарплаты (коэффициент замещения) упадет с текущих 35 % до 22 %.

Реальные доходы населения, по прогнозу Минэкономразвития, вернутся к уровню 2013 года лишь в 2022 году. Экономика страны к 2026 году, ожидает ведомство, вырастет на 3,5 %, но затем темпы роста снизятся.