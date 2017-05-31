Суд Швейцарии впервые вынес приговор за "лайк" в Facebook

Осужденному "понравились" клеветнические и подстрекательские сообщения в отношении президента организации по защите животных

Гражданин Швейцарии, который ставил "лайки" под сообщениями сомнительного содержания в сети Facebook, получил условный срок и штраф в размере 4 тысяч швейцарских франков в деле о клевете. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Swissinfo.

На одного из граждан подали в суд Цюриха за то, что он обвинял Эрвина Кесслера, президента организации по защите животных Verein gegen Tierfabriken и его онлайн-ассоциации в расизме и антисемитизме.

Среди прочего ответчик поставил шесть "лайков" сообщениям третьих лиц в сети Facebook, которые имели подстрекательские характер, комментировал их, а также опубликовывал эти сообщения в своем профиле. Суд заявил, что подстрекательские сообщения в Facebook не были оправданными.

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По словам судьи, сообщения в социальных сетях, содержащие клевету, затрагивают честь Кесслера. Нажав на кнопку "мне нравится" в сети Facebook, обвиняемый якобы признал, что он с ним согласен.

Обвиняемый все еще может обжаловать решение в кантонском суде Цюриха.