Непонятный твит президента США Дональда Трампа, который был удален только через шесть часов после публикации, вызвал бурную реакцию пользователей соцсетей. Об этом пишет Европейская правда.

"Несмотря на постоянную отрицательную covfefe в прессе ..." - написал Трамп после полуночи по местному времени, так и не завершив свое мнение.

Пользователи пытались расшифровать, что же имел в виду президент США. На протяжение шести часов это сообщение ретвитнуло рекордное количество пользователей Twitter.

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Неологизм Трампа уже появился в базе онлайн-словаря англоязычного сленга Urban Dictionary. Его пояснение сопровождается примером: I've got a lot of bad covfefe - У меня много плохого covfefe.

Хэштег #covfefe также стал одним из самых популярных в Twitter.

Пользователи уже отреагировали и на удаление самого твита.

"Вы можете убить твиты, но вы никогда не убьете #covfefe", - написал один из пользователей.

Пользователи соцсетей отреагировали на неологизм Трампа разнообразными "фотожабами".

Источник: Соцсети