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Суд обязал Навального удалить фильм про Медведева

Суд обязал Навального удалить фильм про Медведева
Скриншот

Поводом для иска послужили обвинения Навального, согласно которым Усманов якобы дал завуалированную взятку Медведеву

31.05.17 181
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Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства, поданный миллиардером Алишером Усмановым к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Суд обязал Навального и основанный им Фонд борьбы с коррупцией опровергнуть и удалить высказывания из нескольких публикаций на различных ресурсах, в том числе содержавшиеся в фильме "Он вам не Димон" про премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Поводом для иска послужили обвинения Навального, согласно которым Усманов якобы дал завуалированную взятку Медведеву. Политик утверждал, что бизнесмен безвозмездно передал участок земли с домом в поселке Знаменка стоимостью около 5 млрд руб. фонду "Соцгоспроект".

Навальный объяснял, что считает это завуалированной взяткой Медведеву, так как в руководстве фонда два бывших однокурсника премьер-министра. Усманов в ответ заявлял, что безвозмездная передача была частью многоступенчатой сделки по приобретению другого участка земли.

Медведев назвал расследование Навального "компотом" из фактов. Причастность к коррупционным схемам отвергли и фонде "Соцгоспроект".

Суд решил, что, помимо утверждений о якобы данной взятке, Навальный и ФБК должны опровергнуть и удалить со своих ресурсов еще целый ряд высказываний - в частности, о том, что Усманов:

является преступником,

дал взятку первому вице-премьеру России Игорю Шувалову,

приватизировал и похитил горно-обогатительные комбинаты,

не доплачивает налоги в России и будет платить налоги в Швейцарии,

осуществляет цензуру в ИД " КоммерсантЪ".

Опровергнуть и удалить эти утверждения требовали представители Усманова. В их иске утверждалось, что Навальный и ФБК, "нарушая фундаментальные принципы морали и нравственности, в угоду своим интересам распространяют ложь" о миллиардере.

Адвокат Усманова Генрих Падва настаивал, что изложенные Навальным и ФБК обвинения (в первую очередь, обвинение в даче взятки) совершенно бездоказательны.

Навальный и ФБК настаивали, что опубликованная им информация либо достоверна, либо взята из открытых источников. Политик заявил, что суд "фактически встал на сторону истца" и лишил его возможности доказать правдивость опубликованной информации. Навальный добавил, что удалять ничего не станет.

В ходе рассмотрения иска судья Васина отклонила 22 из 23 ходатайств представителей Навального и ФБК. В частности, она отказалась вызывать для дачи показаний Медведева, Шувалова, а также топ-менеджмент фонда "Соцгоспроект".

Параллельно с тяжбой в суде Усманов и Навальный спорят друг с другом в интернете - в формате видеообращений. Миллиардер опубликовал два видеообращения, в которых отверг обвинения Навального. Политик ответил на них собственными видео-блогами.

После очередного выступления Навального пресс-служба Усманова заявила, что готовит против оппозиционера новые иски.

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