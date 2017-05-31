Трамп решил выйти из Парижского соглашения по климату, – СМИ

Президент США Дональд Трамп принял решение о выходе США из Парижского соглашения по климату. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на портал Axios News.

В конце мая Трамп обещал принять "окончательное решение" о выходе США из договора.

Портал ссылается на два высокопоставленных источника в Белом доме, которым, с их слов, известно об уже принятом Трампом решении.

Портал Axios, основанный сооснователем ресурса Politico Джимом Вандерхеем и корреспондентом Politico в Белом доме Майком Алленом, на этой неделе первым сообщил об отставке директора по коммуникациям Белого дома Майкла Дабки в ходе кадровых перестановок в Белом доме.

В то же время правительство Германии не располагает информацией о том, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе США из Парижского климатического соглашения.

Об этом заявила пресс-секретарь немецкого правительства Ульрике Деммер, отвечая на вопрос журналистов, сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Как и вы, я видела сообщение (о решении Дональда Трампа, – ред.), но у меня нет другой информации, кроме этой", – сказала Деммер.

Она добавила, что Германия продолжает поддерживать климатическое соглашение.

"Я могу только подтвердить хорошо известную позицию, что правительство Германии однозначно поддерживает Парижское климатическое соглашение и борется за то, чтобы оно было быстро имплементировано, и надеется, что США останутся приверженными этому соглашению", - подчеркнула Деммер.

Напомним, Парижское соглашение предусматривает обязательство сократить выбросы углекислого газа в атмосферу. Выполнение соглашения обсуждалось на саммите "Большой семерки" в Италии 27 мая.

Шесть стран-членов "Большой семерки" – Британия, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония – подтвердили свою готовность выполнять условия, установленные соглашением, а США это сделать отказались.

"Я приму окончательное решение по поводу Парижского соглашения на следующей неделе", - сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

Отказаться от участия в Парижском соглашении Трамп обещал еще во время президентской кампании 2016 года. По его мнению, сокращение эмиссии углекислого газа ограничивает рост промышленного производства, в частности, угледобывающей отрасли, которую Трамп обещал развивать.

США ответственны примерно за 14% выбросов углекислого газа на планете.