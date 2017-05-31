Партия Мэй потеряет большинство в британском парламенте, - опрос

Консервативная партия Великобритании, возглавляемая премьером Терезой Мэй, рискует потерять абсолютное большинство мест в парламенте после национальных выборов, которые назначены на 8 июня.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на агенство Reuters, которое оперирует результатами опроса компании YouGov.
Мэй, скорее всего, потеряет 20 мест и свое большинство в британском парламенте.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Британии ждут вмешательства России в парламентские выборы
Оппозиционная лейбористская партия может получить 257 мест, по сравнению с 232 местами в 2015 году.
Если эти прогнозы оправдаются, то консерваторам не хватит 16 мест для общего большинства, которое должно состоять минимум из 326 депутатов. В этом случае придется объединяться с другими партиями.
Напомним, Тереза Мэй обвинила ЕС в попытке повлиять на выборы в Британии.