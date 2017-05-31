Проголосовавшим за НАТО политикам Черногории запретили въезд в Россию

Черногория теперь в НАТО

Первый в "черном списке" – черногорский премьер

Политикам Черногории, поддержавшим вступление страны в НАТО, запретили въезд в Россию.

Об этом сообщили местные СМИ, информацию подтвердили РБК в Социал-демократической партии Черногории.

О внесении 70 черногорских политиков, депутатов и чиновников в российский черный список сообщило со ссылкой на диписточники местное издание Pobjeda, изложение материала приводит сербский портал "Вечерне новости".

На сайте Pobjeda номер за 31 мая пока не опубликован. В материале среди попавших в список невъездных названы премьер страны Душко Маркович, бывший глава правительства Мило Джуканович и 46 депутатов парламента, поддержавших вступление страны в НАТО.

Пресс-секретарь Социал-демократической партии Черногории Мирко Станич подтвердил РБК, что депутатам скупщины от его партии запретили въезд в Россию.

Министерство иностранных дел Черногории заявило, что направит запрос в Москву относительно запрета на въезд.

Источник РБК в МИД России посоветовал черногорским чиновникам обратиться за информацией в консульский отдел посольства России.

В Кремле заявили, что не обладают информацией о запрете на въезд в Россию премьера и экс-премьера Черногории, а также спикера парламента этой страны.

Отвечая на вопрос журналистов, известно ли Кремлю что-либо о якобы запрете на въезд в РФ премьеру и экс-премьеру Черногории, а также спикеру парламента этой страны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Нет, ничего не известно".

Напомним, глава МИД Черногории Срджан Дарманович заявил, что Россия серьезно вмешалась во внутренние дела Черногории, пытаясь помешать намерению властей страны вступить в НАТО. Россия в ответ заявила, что черногорские власти такими обвинениями пытаются оправдать перед собственным населением вступление в НАТО.