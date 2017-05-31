Мошенники ежегодно вытягивают из казны ЕС миллионы евро

Бюджет ЕС потерял 630 млн евро в прошлом году из-за мошенников.
Такие цифры содержатся в отчете Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), пишет ЕП .
"OLAF выпустило 346 рекомендаций соответствующим государствам членам и органам ЕС, которые позволят вернуть в бюджет ЕС 631 миллион евро и позволят привлечь мошенников к ответственности", - говорится в отчете.
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Отметим, что в 2015 году эта сумма была больше - 888 млн евро.
За 2016 год ведомство завершило 272 и открыло 219 подобных расследований.