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Главная » Мир » Мошенники ежегодно вытягивают из казны ЕС миллионы евро

Мошенники ежегодно вытягивают из казны ЕС миллионы евро

Мошенники ежегодно вытягивают из казны ЕС миллионы евро
Иллюстративное фото

Только за прошлый год завершено 272 расследования

31.05.17 93
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Бюджет ЕС потерял 630 млн евро в прошлом году из-за мошенников.

Такие цифры содержатся в отчете Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), пишет ЕП .

"OLAF выпустило 346 рекомендаций соответствующим государствам членам и органам ЕС, которые позволят вернуть в бюджет ЕС 631 миллион евро и позволят привлечь мошенников к ответственности", - говорится в отчете.

Отметим, что в 2015 году эта сумма была больше -  888 млн евро.

За 2016 год ведомство завершило 272 и открыло 219 подобных расследований.

Напомним, Брюссель должен Лондону миллиарды фунтов.

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