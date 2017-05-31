В Северной Корее появился свой iPad

Компания Myohyang IT Company в Северной Корее (КНДР) выпустила собственный планшетный компьютер под названием Ryonghung iPad, называя его просто iPad в рекламе для потребителей.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Gizmodo.
Планшет обладает четырехъядерным процессором с тактовой частотой 1,2 ГГц и 1 Гб оперативной памяти, встроенная память - 8 Гб. Кроме того, у него есть возможность подключения по кабелю HDMI.
"Ryonghung iPad теперь популярен среди клиентов. Он может выполнять ряд функций, таких как чтение различных источников цифровой информации, а также выполнение офисных задач и работа с документами. В нем также содержится более 40 приложений", - говорится в рекламе нового планшета.
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