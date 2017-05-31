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Главная » Мир » Формирование еврозоны должно завершиться к 2025 году

Формирование еврозоны должно завершиться к 2025 году

Формирование еврозоны должно завершиться к 2025 году
Фото: ForTrader.org

Речь идет о создании единого казначейства и валютного фонда еврозоны

31.05.17 116
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Еврокомиссия в среду, 31 мая, представила возможный план развития еврозоны до 2025 года.

Как уточняет DW, он делится на два этапа: первый заканчивается 2019 годом, когда пройдут выборы в Европарламент, а второй должен продлиться с 2020 по 2025 год. К концу второго этапа планируется углубить сотрудничество между странами еврозоны и окончательно завершить формирование единого валютного и экономического пространства.

В представленном ЕК документе описаны варианты дальнейшего развития еврозоны, которые теперь будут обсуждаться в Брюсселе. В частности, речь идет о создании единого казначейства и валютного фонда еврозоны, выпуске совместных облигаций, а также учреждении должности министра финансов еврозоны, который будет возглавлять евроказначейство и одновременно являться главой Еврогруппы - объединения министров финансов стран ЕС.

Напомним, в еврозону в настоящее время входят 19 стран-членов ЕС. Остальные государства (за исключением Великобритании и Дании), обязаны также присоединиться к валютному союзу, однако конкретные сроки для этого не предусмотрены.

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