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Главная » Мир » СМИ: В Сирии убит основатель информагентства ИГИЛ

СМИ: В Сирии убит основатель информагентства ИГИЛ

СМИ: В Сирии убит основатель информагентства ИГИЛ
Райан Мешааль / Фото: twitter.com/Rita_Katz

Райан Мешааль погиб в результате авиаудара западной коалиции

01.06.17 37
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В ходе авиаудара коалиции, возглавляемой США, был ликвидирован основатель "информационного агентства" Amaq террористической группировки ИГИЛ Райан Мешааль. Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на Reutеrs.

Мешааль вместе со своей дочерью погиб в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Агентство отмечает, что не смогло подтвердить данную информацию. Коалиция пока не делала никаких заявлений по этому поводу.

Агентство террористов Amaq было основано в 2014 году.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США "ускорят темпы" в борьбе с террористической организацией "Исламское государство"

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