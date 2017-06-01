Филиппинская авиация по ошибке разбомбила позиции своих же военных

Не менее 10 военнослужащих филиппинской армии стали жертвами бомбового и ракетного удара ВВС страны, нанесенного по ошибке. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министра обороны Филиппин Делфин Лорензана.

"Группа военных попала под наш авиаудар. Десять человек погибли", - сообщил министр.

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Филиппинские ВВС наносят удары по позициям исламистов. Причиной нанесения ошибочного удара по своим военным стала недостаточно четкая координация при наведении на цель, признал Лорензана.

Напомним, президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение на острове Минданао после того, как там вспыхнули бои между силами безопасности и боевиками террористической организации "Исламское государство".