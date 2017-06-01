ЮНИСЕФ: В интернатах живут 2,7 млн детей

В Центральной и Восточной Европе число детей в подобных заведениях в 5,5 раз выше среднего показателя в мире

В мире более 2,7 млн детей живут в интернатах, детских домах и аналогичных учреждениях. Об этом свидетельствуют данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает DW.

"В приютах дети, которые и так уязвимы из-за разделения с семьей, сталкиваются с повышенным риском насилия, изнасилования и разрушительного влияния на их когнитивное, социальное и эмоциональное развитие", - отметил директор по защите детей ЮНИСЕФ Корнелиус Уильямс.

Согласно анализу фонда, который учитывает ситуацию в 140 странах мира, из 100 тыс. детей в приютах находятся 120 человек. В Центральной и Восточной Европе этот показатель в 5,5 раз выше среднего (из 100 тыс. детей в интернатах и детских домах находятся 666 человек).

Напомним, более 1,9 тыс. детей стали сиротами в результате потери родителей на войне в Донбассе.