В Нидерландах из-за нехватки заключенных закрывают пять тюрем

В 2013 году в Голландии уже закрыли 13 исправительных учреждений

Власти Нидерландов приняли решение закрыть до конца августа 2017 года пять тюрем по причине недостаточного количества заключенных в стране. Об этом пишет 112 Украина со ссылкой на Independent.

Закрытие тюрем приведет к сокращению примерно 2000 рабочих мест обслуживающего персонала, при этом только около 700 сотрудников будут переведены в другие учреждения.

Тенденция к закрытию тюрем связана с общим уровнем падения преступности в стране, наблюдающимся с 2004 года. Власти до этого пытались решить проблему дефицита заключенных разными способами. Так, в 2013 году уже были закрыты 13 исправительных учреждений, а в сентябре 2016 года 240 отбывающих наказание преступников были "импортированы" в Голландию из Норвегии.

Тем не менее, как сообщил парламенту страны министр юстиции Ард ван дер Стеур, содержание тюрем с небольшим количеством заключенных продолжает оставаться чрезмерно затратным для государственного бюджета.

В настоящее время в Нидерландах при населении в 17 млн в заключении находятся только 11,6 тыс. человек или 69 заключенных на 100 тыс. населения. Это один из самых низких уровней в мире.