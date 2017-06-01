США ужесточили правила выдачи виз для въезда в страну

Теперь в США при оформлении визы могут запрашивать данные соцсетей за последние 5 лет

Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа ужесточила правила проверки для выдачи американских виз, утвердив новую анкету для желающих посетить страну. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Новые анкеты для проверки потенциальных гостей США были одобрены 23 мая Управлением по вопросам управления и бюджета, несмотря на критику со стороны ряда должностных лиц из сферы образования и академических групп в период общественного обсуждения. Критики утверждали, что новые вопросы будут чрезмерно обременительными и приведут к длительным задержкам в обработке информации и будут препятствовать притоку иностранных студентов и ученых в США.

В соответствии с новыми процедурами, должностные лица могут запросить номера всех предыдущих заграничных паспортов, данные социальных сетей за последние пять лет, адреса электронной почты и номера телефонов. Также могут запросить биографическую информацию за последние 15 лет, включая адреса, места работы и историю путешествий.

Эти поля для заполнения не являются обязательными, но должностные лица будут запрашивать дополнительную информацию, если решат, что такая информация необходима для подтверждения личности или проведения более строгой проверки в целях национальной безопасности.

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Государственный департамент ранее заявил, что более жесткий опрос будет применяться к заявителям на получение визы, в связи с террористической угрозой, или другими факторами, связанными с национальной безопасностью.