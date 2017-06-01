Грибаускайте: Россия – главная проблема стран Балтии

Президент Литвы Даля Грибаускайте считает Россию главной проблемой для стран Балтии. Об этом она сказала в интервью эстонскому изданию Postimees.

"Наибольшую проблему представляет Российская Федерация, которая организует вблизи наших границ все больше учений, которые носят агрессивный характер", - сказала она.

По словам Грибаускайте, действия России заставляют балтийские страны наращивать свой военный потенциал.

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Президент Литвы отметила, что страны Балтии поддерживают реформирование НАТО, которое должно привести к существенной трансформации системы планирования.

Напомним, в июле 2016 года на саммите НАТО в Варшаве было принято решение разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону НАТО.