Французский сатирический журнал Charlie Hebdo выпустил карикатуру о недавней встрече президентов Франции и России - Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Newspapers.
На рисунке французский лидер изображен собачкой, которая вцепилась в руку Путина, одетого в костюм.
"Макрон принял Путина", - говорится на подписи к рисунку.
Изображенный на карикатуре Путин "говорит" Макрону: "Лежать!"
Напомним, 29 мая лидеры Франции и России провели встречу в Париже. Макрон заявил, что в случае эскалации конфликта в Донбассе Франция может усилить санкции против России. Также он сообщил о намерении провести новый раунд переговоров в нормандском формате.