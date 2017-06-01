В гробу погибшего президента Качиньского нашли останки тел двух других людей, – прокуратура Польши

В гробу президента Польши Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, нашли фрагменты тел двух других людей. Об этом сообщил заместитель генпрокурора Польши Марек Пасьонек, передает Европейская правда со ссылкой на Interia.pl.

Также Пасьонек сообщил, что во время эксгумации было зафиксировано два случая замены тел, а в девяти случаях в гробах обнаружили фрагменты тел других жертв Смоленской катастрофы.

По словам заместителя генпрокурора, сейчас прокуратура проверяет возможную вину российских медиков в связи с погребением останков жертв трагедии в разных гробах.

Пасьонек рассказал, что по состоянию 1 июня следователи провели 27 эксгумаций, ожидается, что этот процесс завершится в апреле следующего года. В целом же польские власти начали эксгумацию тел жертв Смоленской катастрофы в ноябре прошлого года.

Напомним, 10 апреля 2010 года вблизи военного аэродрома "Северный" в Смоленске разбился самолет Ту-154М, на котором польская государственная делегация направлялась на мероприятия, посвященные 70-й годовщине Катынского преступления. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившиеся на борту самолета: президентская чета Леха и Марии Качиньских, а также представители политической, военной, религиозной элиты Польши, общественные активисты.