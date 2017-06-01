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Главная » Мир » Марин Ле Пен пошла с протянутой рукой

Марин Ле Пен пошла с протянутой рукой

Марин Ле Пен пошла с протянутой рукой
Марин Ле Пен / Фото из открытых источников

Ни один банк, ни французский, ни иностранный, не согласился предоставить кредит ее партии перед парламентскими выборами

01.06.17 42
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Бывший кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен запустила сайт "Патриотический заем", на котором собирает деньги на финансирование предвыборной кампании. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на RFI.

"Я запускаю сайт, который называется "Патриотический заем", чтобы попросить у всех наших избирателей одолжить нам деньги для того, чтобы мы смогли профинансировать парламентские выборы, потому что нам снова отказали все банки", - заявила глава французских крайне правых.

Как заявила Ле Пен в эфире Europe 1, ни один банк, ни французский, ни иностранный, не согласился предоставить кредит ее партии перед парламентскими выборами.

На сайте, запущенном Марин Ле Пен, объясняется, что Нацфронт столкнулся "с крайне несправедливой ситуацией финансирования политических партий". Чтобы привлечь потенциальных кредиторов, "Национальный фронт" предлагает "крайне выгодную ставку по кредиту: 3% годовых".

Самых щедрых кредиторов ждут "эксклюзивные предложения". Те, кто одолжит Нацфронту более 15 тысяч евро, получат приглашение "на престижное мероприятие в присутствии Марин Ле Пен". А "самые обеспеченные соотечественники", у которых для любимой партии найдется более 75 тысяч евро, смогут "лично поужинать с Марин Ле Пен".

Напомним, в сентябре 2014 года партия Ле Пен получила кредит в размере 9 миллионов евро в Первом Чешско-Российском Банке First Czech Russian Bank (FCRB). Глава французских крайне правых объяснила, что обратилась за кредитом в российский банк, так как французские банки отказали ее партии в кредитах.

Кроме того, Нацфронт запрашивал кредиты еще в двух российских финансовых организациях: АКБ "Стратегия" и "НКБ".

Все три банка в 2016 году были признаны банкротами и лишились лицензии Центробанка. А в отношении Первого Чешско-Российского банка в настоящий момент ведется расследование по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

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