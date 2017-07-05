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Главная » Мир » Как в кино. Прогулка по кинематографическим местам Парижа
Как в кино. Прогулка по кинематографическим местам Парижа
Фото: Getty Images

Как в кино. Прогулка по кинематографическим местам Парижа

Амели, Джейсон Борн, Ди Каприо и другие: прогулка по кинематографическим местам Парижа

Мария Ещенко - 05.07.17 18
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Налюбовавшись архитектурой и насмотревшись на модных горожан, в Париже стоит предаться ещё одному удовольствию — представить себя героем фильма. Во французской столице ежегодно снимается до ста кинолент, и локации тут можно найти почти на каждом шагу. Прогуляемся по некоторым из них.

На кофе к Амели

Поговаривают, что после выхода фильма "Амели" в 2001 году столик в кафе-брассери "Две мельницы" нужно было резервировать за неделю. А в целях промоушена Одри Тоту несколько раз постояла за барной стойкой, разливая посетителям напитки.

Сегодня это милое заведение в двух шагах от метро "Бланш" в самом начале подъёма на Монмартр наконец-то снова зажило своей жизнью. О былой славе напоминает лишь афиша в углу да заговорщицкая улыбка официантов, стоит лишь достать фотоаппарат.

Здесь часто можно встретить Жан-Пьера Жене, но режиссёра "Амели" мало кто знает в лицо, что позволяет ему спокойно пить кофе за любимым столиком. К слову, цена чашки кофе здесь, как для Парижа, вполне умеренная — 2,40 евро. На барной стойке лежат свежие газеты, а к Wi-Fi можно подключиться без пароля.

За уютной монмартровской атмосферой вам — на улицу Лепик (Lepic), 15.

Идентифицируем Борна

Помните, как Джейсон Борн назначил встречу на мосту, а сам забрался на крышу здания, чтобы иметь лучший обзор местности? Так вот, речь идёт о Новом мосте (том самом, уже вошедшем в киноклассику благодаря "Любовникам с Нового моста") и об универмаге "Самаритянин".

К сожалению, повторить трюк Мэтта Деймона в ближайшее время не получится — легендарный магазин конца XIX в., который находится в первом парижском округе, закрыли на реставрацию и "преображение". С 2018 года "Самаритянин" превратится в люксовую гостиницу. Но пока за строительными лесами ещё можно угадать очертания старой вывески, за которой, собственно, и прятался Борн.

"Самаритянин" находится по адресу: рю де ла Монне (rue de la Monnaie), 19. Для тех, кому всё же хочется попасть на крышу парижского универмага, есть альтернатива — бар-руфтоп Le Perchoir на последнем этаже BHV Marais на улице Веррери (Verrerie), 33.

Здесь была Амели. Кафе "Две мельницы" спустя 16 лет после выхода знаменитого фильма уже не атакуют толпы туристов

Раздвигая мосты с Ди Каприо

Маршрут сюрреалистической прогулки Эллен Пейдж и Леонардо Ди Каприо в фильме "Начало" раскинулся на два километра. Боюсь разочаровать, но никакого Café Debussy, на террасе которого общаются герои перед тем, как Ди Каприо демонстрирует гибкость реальности снов, в Париже нет.

На его месте, по ул. Сезара Франка (César Franck), 6, ещё недавно было итальянское кафе Da Stuzzi, которое полностью трансформировали для съёмок. Сегодня заведение называется Il Russo, но кухня всё ещё итальянская.

Сложив улицы 15 округа вдвое, Ди Каприо и Пейдж отправляются к двухэтажному мосту Бир-Акейм (Bir-Hakeim), неподалёку от Эйфелевой башни. Перспектива туннеля, зажатого между двумя рядами тонких колонн, создаёт готическую атмосферу, за которую эту локацию облюбовали рекламщики и фешен-фотографы. Здесь и заканчивается урок архитектуры снов.

Полночь у Пантеона

А ведь герой "Полночи в Париже" Вуди Аллена наверняка не просто так ждал 12 ночи, чтобы усесться на ступеньках церкви Сент-Етьен-дю-Мон и ждать свою "машину времени". Дело в том, что до полуночи на этих ступеньках не протолкнуться.

Эта "магическая" локация находится сразу за Пантеоном, в сердце Латинского квартала. В обед её облепляют сорбоннские студенты с сэндвичами, а вечером — те, кто не нашёл свободный столик в здешних тесных пабах.

Вуди Аллен любит хвастаться в интервью своим уникальным виденьем Парижа. Но стоит отметить, что церковь Сент-Етьен-дю-Мон упоминается и в книге "Праздник, который всегда с тобой" Эрнеста Хемингуэя, так что, возможно, выбор американского режиссёра был неслучаен.

Абонент недоступен. От "Фонтана рек", куда героиня ленты "Дьявол носит Prada" выбросила свой мобильный, открывается красивый вид 

Фонтан дьявола

Чтобы добраться до места, где героиня фильма "Дьявол носит Prada" решительным жестом выбрасывает свой мобильный телефон в фонтан, нужно запастись терпением. Речь идёт о фонтане на площади Согласия (place de la Concorde), посреди оживлённого кругового перекрёстка, светофоров на котором уйма. В фильме Энн Хэтэуэй, конечно же, очень изящно перебегает улицу, но ради собственной безопасности лучше пробежку героини не повторять.

Пройдя первое испытание, время определиться с фонтаном: их здесь два, по обе стороны от Луксорского обелиска. После щепетильного анализа кадра из фильма мне удалось найти чёткую локацию: мобильный телефон полетел в "Фонтан рек", тот, что подальше от Сены. С этой перспективы и колесо обозрения, и вход в парк Тюильри видны под правильным углом.

Если вам станет жалко расставаться с телефоном, в любом случае насладитесь видами. Локация красивая, и обзор чудный — тут и перспектива Елисейских полей, и Лувр вдалеке, и Эйфелева башня.

Успеть до заката

Герои мелодрамы "Перед рассветом" встречаются вновь через 10 лет во второй части трилогии, "Перед закатом", на этот раз в Париже. Это фильм-прогулка, поэтому локаций не счесть. Здесь и книжный магазин "Шекспир и компания" напротив Нотр-Дама на улице Бюшри (rue de la Bûcherie), 37, и моторная лодочка напрокат с набережной Турнель (Quai de la Tournelle).

Но самая романтическая часть парижских скитаний героев приходится на пятикилометровую Зелёную аллею в двух шагах от Бастилии, расположенную на месте старой железной дороги. Это уединённое и благоухающее в любое время года место сложно заметить с улицы, ведь оно находится на уровне третьих этажей.

Подняться в парк можно сразу в нескольких местах с авеню Домениль (Daumesnil). Место располагает к философским беседам, поэтому идти туда рекомендуется в приятной компании. Но можно и самостоятельно, ведь у Парижа припасено для вас столько историй, что в этом городе сложно соскучиться.

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