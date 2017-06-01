Поляки избили украинских заробитчан

Полиция задержала шесть человек и предъявила им обвинение в избиении и угрозах на национальной почве

В пригороде Гданьска группа поляков атаковала дом, где проживают работники из Украины. В результате инцидента травмы получили несколько украинцев и поляк, который владеет фирмой. Он пытался защитить своих работников.

Как передает Польское радио, полиция задержала шесть поляков и предъявила им обвинение в избиении и угрозах на национальной почве. Кроме того, у одного из нападавших обнаружили кокаин.

В издании Gazeta Wyborcza сообщили, что инцидент произошел в ночь на 28 мая. Несколько десятков поляков, которые были в состоянии алкогольного опьянения, пробрались в дом и начали бросать в него камни и кричать различные ксенофобские лозунги: "П **** в Украине", "Польша для поляков!", "Домой, к * ** *! ", информирует издание.

Все украинцы легально работают в польской компании, которая насчитывает около 60 сотрудников, 24 из которых - граждане Украины.

В доме проживают 10 украинских сотрудников польской фирмы. Также две женщины и двое детей.

"Этим мужчинам предъявлены обвинения в оскорблении и угрозах лишить жизни пострадавших из-за их национальности. Еще одно обвинение касается избиения двух пострадавших: поляка, у которого работали иностранцы, и гражданина Украины ", - сказала Татьяна Пашкевич, представитель окружной прокуратуры Гданьска.

Напомним, украинские заробитчане могут получать пенсию.