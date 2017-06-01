Британские подводные лодки с ядерным оружием уязвимы перед кибератаками, - СМИ

Кибернападение возможно во время их обслуживания на военно-морской базе

Британские подводные лодки программы "Трайдент" (Trident) уязвимы к кибератакам, что может привести к потере контроля над их ядерным арсеналом.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на отчет аналитического центра Британо-американского совета по информационной безопасности (BASIC).

"Успешная кибератака может "нейтрализовать управление, привести к гибели людей", - говорится в отчете.

Как отмечается, Министерство обороны Британии неоднократно заявляло, что операционные системы атомных подводных лодок Trident невозможно сломать, когда они находятся в открытом море, поскольку они не подключены к Интернету.

Однако авторы доклада выразили скептицизм по этому поводу, подчеркнув, что кибернападение возможно во время их обслуживания на базе ВМС Клайд в Фаслейн (Шотландия).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американцы решили проверить свое ядерное оружие

"У подводных лодок на боевом дежурстве, безусловно, нет соединения с Интернетом или другими сетями, за исключением тех моментов, когда происходит получение информации извне. В соответствии с этим чиновники заявляют, что Trident защищены от взлома. Однако эти утверждения являются сознательно неправильными", - говорится в документе.

Британия имеет четыре атомных подводных лодки, на которых размещен весь ядерный арсенал страны.

На сегодняшний день началась программа модернизации и постепенной замены лодок на новые, которую планируется завершить в начале 2030-х годов.