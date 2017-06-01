В Саудовской Аравии прогремел мощный взрыв

Сообщений о жертвах и пострадавших пока нет

Мощный взрыв раздался 1 июня в городе Эль-Катиф на востоке Саудовской Аравии.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

В районе городского рынка был взорван заминированный автомобиль. Сообщений о жертвах и пострадавших пока нет.

В городе Эль-Катиф проживает около 100 тысяч человек, в основном это мусульмане-шииты.

Центральные кварталы города до сих пор затянуты дымом. К месту взрыва прибывают сотрудники местной полиции и экстренных служб.

Рыночный квартал в Эль-Катифе оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, которые не выпускают оттуда частный автотранспорт.

Пока ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за этот взрыв.

Напомним, исламская коалиция присоединится к альянсу в борьбе с ИГИЛ в Ираке и Сирии.