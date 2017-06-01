Россия готова вечно жить при ценах на нефть на уровне $40 за баррель

В МЭРТ России заявили о готовности жить вечно при цене на нефть $40 за баррель.

Как сообщают российские СМИ, об этом заявил в интервью Bloomberg TV глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

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"Перспективы российской экономики не так сильно зависят от нефтяных цен, как это было 5-10 лет назад. Вся денежная и налоговая политика основывается вокруг прогноза, что цена на нефть будет $40 за баррель. Мы на самом деле готовы и дальше вечно жить с ценой в $40 за баррель и ниже, это не проблема для нас ", - сказал он.

Напомним, сейчас цена нефти марки Brent сейчас составляет около $50,7 за баррель. При этом в середине мая Минфин РФ внес в правительство предложения по бюджетному правилу с ценой отсечения в $40 за баррель в реальном выражении.