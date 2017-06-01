На Филиппинах совершено нападение на отель

В столице Филиппин, городе Манила совершено нападение на отель рядом с аэропортом.
По словам одного из очевидцев, человек в маске открыл огонь по людям. В то же время мировые СМИ сообщают о нескольких нападавших.
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В социальных сетях сообщается о взрывах и выстрелах в окрестностях отеля. Пока известно о нескольких раненых в результате нападения.
Представители отеля заявили, что полиция взяла ситуацию под контроль.
Напомним, филиппинская авиация по ошибке разбомбила позиции своих же военных.