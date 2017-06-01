Умер охранник Освенцима, причастный к гибели более 170 тысяч человек

Бывший охранник концентрационного лагеря в Освенциме Рейнхолд Хэннинг умер в возрасте 95 лет.



Как сообщают мировые СМИ, он скончался в Германии 30 мая.



В 2016 году Хэннинга признали виновным в соучастии в убийстве более чем 170 тыс. человек. Его приговорили к пяти годам лишения свободы, однако в итоге не провел в тюрьме ни дня. Приговор был обжалован, и рассмотрение апелляции растянулось почти на год.

Как заявлял сам Хэннинг, он под влиянием матери вступил в СС в 18 лет и прослужил в Освенциме с января 1942 по июнь 1944 года. Хэннинг утверждал, что не принимал личного участия в убийствах узников лагеря. Он также извинился перед жертвами Холокоста и отметил, что ему стыдно из-за того, что он "сознательно позволил случиться этой несправедливости и не сделал ничего, чтобы противостоять ей".

Напомним, в Польше впервые опубликуют базу данных о палачах Освенцима.