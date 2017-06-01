В шестом массовом вымирании видов на Земле виноваты люди

С 1500 года темпы разрушительного влияния человека на мегафауну ускорились

Ученые приходят к выводу, что фауна пришла к плачевному состоянию из-за деятельности человека.

Рост населения Земли, которое за последние 50 лет увеличилось на 130% и к 2060 году достигнет более 10 млрд, и повышенный спрос на ресурсы по мере того, как люди становятся богаче, усиливает давление на природный мир.

При этом с 1500 года темпы разрушительного влияния человека на мегафауну ускорились, передает The Independent.

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В настоящее время десятки тысяч видов, включая 25% всех млекопитающих и 13% птиц, находятся под угрозой исчезновения из-за охоты, браконьерства, загрязнения, потери среды обитания, прибытия инвазивных видов и других проблем, связанных с людьми.

Напомним, 50 000 лет назад волна исчезновения животных и птиц прокатилась по Австралии, 10 000 — 11 000 лет назад — по Северной и Южной Америке, и 3000 — 12 000 — по территории Европы. Земля потеряла половину всех видов млекопитающих и 15% видов птиц.